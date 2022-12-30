В ОП розповіли, скільки Україна звільнила населених пунктів від окупантів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

З початку повномасштабної війни українські сили вже звільнили від російських окупантів вже 1 884 населених пунктів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"Від лютого до сьогодні деокуповано 1 884 населених пункти. Одразу за ЗСУ туди прийшла українська влада. Відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання, гуманітарна допомога, відновлення державних послуг, грошові виплати" , - написав Тимошенко.

Зазначимо, що українські військові продовжують звільнювати землі від ворога. Так, за тиждень ЗСУ просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області.

Додамо, що в плани українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. Командування допускає, що це може відбутися вже в наступному році.