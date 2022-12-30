На Банковій повідомили, скільки українських захисників перебувають у полоні РФ

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У полоні росіян перебувають понад 3 тис. українських захисників, близько 15 тис.осіб вважаються безвісти зниклими, повідомляє Ділова столиця.

Про це уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила у інтерв'ю німецькому RND.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими — ДС). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів" , – сказала вона.

Вербицька додала, що Росія продовжує систематично порушувати Женевську конвенцію і не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з полону вдалося звільнити 1456 осіб.