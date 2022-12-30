Буданов: Росія готує чергову хвилю мобілізації з 5 січня 2023 року

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Країна-терорист Росія готує чергову хвилю мобілізації з 5 січня 2023 року, повідомляє Новое время.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

Буданов зазначив, що російські окупанти мають величезні проблеми як з комплектуванням існуючих підрозділів через їхню участь у бойових діях і серйозні втрати, так і з формуванням нових підрозділів. За його словами, ворогові вже не вистачає живої сили.

"У планах стоїть [оголосити нову хвилю мобілізації] 5 січня. Оголосять вони про це 5 або, умовно, 9 — в принципі, нічого не змінить. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації. Враховуючи ще й той факт, що минула мобілізація, яку вони нібито закінчили, нікуди не зникла. Вона триває, людей у Росії повним ходом мобілізують на війну" , — сказав начальник ГУР.

В інтерв'ю Буданов також заявив, що зараз ні Україні, ні країні-агресорові не вдається здійснити значних проривів на полі бою, Київ чекає на нові поставки озброєнь.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в Росії готуються до чергової хвилі мобілізації, яку планують проводити у січні-лютому 2023 року. За даними Міноборони, мобілізація в РФ не принесла результатів, яких очікувало командування окупаційних військ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни країна-агресор втратила 105 250 своїх військових, минулої доби — 690.