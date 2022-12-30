Мінагрополітики: Збитки агросектора від російської агресії становлять $40 млрд

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Сумарні прямі та непрямі фінансові збитки сільського господарства від війни Росії в Україні лише за 2022 рік можуть становити близько 40 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами урядовця, низка ініціатив, які були реалізовані на урядовому та міжнародному рівнях, дозволили підтримати агросектор та зробити значний внесок у міжнародну та продовольчу безпеку України.

"У рамках програми пільгових кредитів аграріям було видано близько 90 млрд гривень кредитного фінансування. Доступність цих фінансів суттєво підтримала і допомогла сільгоспвиробникам. Також ми постійно тримаємо фокус на малих виробників - для них діяла низка програм. Зокрема, була запущена програма з виділення субсидій на 1 га сільгоспугідь та спеціальна бюджетна дотація з утримання корів на суму понад 1,6 млрд гривень" , - сказав Висоцький.

Висоцький наголосив, що значною у 2022 році була також підтримка міжнародних партнерів. Завдяки співпраці з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (FAO) було безкоштовно розподілено понад 30 тисяч рукавів для тимчасового зберігання збіжжя.

"Йдеться про додаткове зберігання для понад 5 млн тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення цих рукавів та їх розвантаження. Для успішної посівної кампанії малим виробникам було виділено також насіння кукурудзи та овочевих культур" , - уточнив перший заступник міністра.

Крім того, завдяки Збройним силам України вже вдалося звільнити значну територію України, в тому числі площі сільськогосподарських угідь.

"Проте по цих землях першочерговим завданням є їх швидке розмінування і підготовка до весняно-польових робіт. Крім того, вже виділено 200 млн гривень на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність" , - додав Висоцький.

Нещодавно повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що у 2023 році урядова підтримка аграріїв продовжиться та її обсяг становитиме близько 1,5 млрд доларів.

Раніше ми писали, що зумовлена російським вторгненням криза стала тригером для старту якісних змін в аграрному бізнесі України, а потік післявоєнних інвестицій забезпечить швидке відновлення та активний розвиток АПК.