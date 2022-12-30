МОЗ: В Україні зросла кількість госпіталізованих із COVID-19
В Україні кількість людей, госпіталізованих із коронавірусом, збільшилася на 14% за тиждень, повідомляє Новое время.
Про це в пʼятницю, 30 грудня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, до лікарень за цей час потрапили майже 3 тисячі українців. Медики продовжують реєструвати і летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби (найчастіше — серед людей віком від 60 років, які найбільш вразливі до наслідків COVID-19).
Як зазначив Кузін, зростання кількості госпіталізованих відбувається на тлі падіння показників вакцинації. На його думку, падіння попиту на щеплення повʼязане із «питаннями безпеки під час війни».
"За останній тиждень проведено близько 47 тисяч вакцинацій — це досить низький показник. Люди переважно отримують саме бустерні дози вакцинації. Це саме ті свідомі громадяни, які приходять до пунктів вакцинації та отримують повний курс", — сказав головний санлікар.