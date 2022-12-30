МОЗ: В Україні зросла кількість госпіталізованих із COVID-19

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

В Україні кількість людей, госпіталізованих із коронавірусом, збільшилася на 14% за тиждень, повідомляє Новое время.

Про це в пʼятницю, 30 грудня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, до лікарень за цей час потрапили майже 3 тисячі українців. Медики продовжують реєструвати і летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби (найчастіше — серед людей віком від 60 років, які найбільш вразливі до наслідків COVID-19).

Як зазначив Кузін, зростання кількості госпіталізованих відбувається на тлі падіння показників вакцинації. На його думку, падіння попиту на щеплення повʼязане із «питаннями безпеки під час війни».