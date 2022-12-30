ВМС: В Чорному морі десяток ворожих кораблів, з них один носій Калібров

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У п'ятницю в Чорному морі перебуває десяток ворожих кораблів, з них один - носій крилатих ракет "Калібр", чий сумарний залп складає 8 ракет, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Станом на 30.12.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 8 ракет;

в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель".

Зазначається також, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

У ВМС наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.