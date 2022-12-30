Андрющенко: Війська РФ продовжують перекидати техніку у бік Бердянська
Російські військові продовжують перекидати важку військову техніку до тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Продовжується нарощування військового пересування у бік Бердянська. Щодня в середньому до 10 одиниць гусеничної техніки тралами перевозиться у бік Бердянська. Посилено переміщення вантажівок з поки що живою силою. Тепер здебільшого з території РФ і відверто мобілізовані", - написав Андрющенко.
Він також зазначив, що війська РФ заїжджають із напрямку Новоазовська, потім вантажівки зупиняють у пункті мобільного оператора окупантів "Фенікс", де змушують усіх солдатів придбати пакети "Фенікс" та відключити російські.
Також, за словами радника мера, окупанти почали зводити лінію зміцнення в районі села Розівка Запорізької області перед в'їздом з боку Донецької області.
Раніше повідомлялося, що вчора, 29 грудня, у небі над тимчасово окупованим Бердянськом місцеві жителі помітили багато російських гелікоптерів.
Також ми писали, що війська РФ продовжують перекидати велику кількість військової техніки у напрямку Бердянська та Маріуполя.