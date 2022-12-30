Посол США Брінк побажала українцям перемоги у новому 2023 році

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у новорічному привітанні наголосила, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у 2023 році як партнер і друг. Відео опубліковано в Twitter дипломатки у п’ятницю, 30 грудня, повідомляє Новое время.

Пані посол записала звернення біля «ялинки незламності» на Софійській площі в Києві. Вона сказала, що, незважаючи на жорстокість і звірства Кремля та спроби країни-агресора позбавити Україну тепла і комфорту, «мужність та наполегливість українців розгорілися ще дужче».

"Дух України продовжує надихати світ у нашому спільному прагненні до кращого майбутнього. Ви неодноразово демонстрували, що жорстокість Кремля вас не зупинить… Американський народ бачить, як ви готові пожертвувати всім у боротьбі за свою свободу та свою країну" , — зазначила Брінк.

Пані посол побажала Україні мирного та переможного 2023 року.

29 грудня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про держфінансування на 2023 фінансовий рік на суму 1,7 трлн доларів, який включає допомогу Україні та союзникам по НАТО на 45 млрд доларів.

21 грудня США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot. Цього дня президент Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою у Вашингтоні та виступив із промовою перед Конгресом США.