FT: Світові акції зафіксують найгірший рік після світової фінансової кризи
Світові акції закривають найгірший рік із часів фінансової кризи 2008 року, повідомляє Новое время.
У п'ятницю, 30 грудня, світові акції мають закрити найгірший рік із часів фінансової кризи 2008 року, пише Financial Times.
Це відбувається на тлі боротьби центробанків за стримування інфляції та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
У році, що минає, індекс MSCI All-World акцій розвинених і ринків, що розвиваються, втратив майже п'яту частину своєї вартості. Біржі від Волл-стріт до Шанхаю та Франкфурта зазнали суттєвих втрат.
Ринки облігацій також пережили активний продаж. Так, прибутковість 10-річних державних облігацій США зросла більш ніж удвічі — приблизно з 1,5% наприкінці минулого року до 3,8%.
Додатковий тиск на багато ринків чинив зростання долара на 9% по відношенню до півдюжини основних валют. Особливо сильно постраждали країни, що розвиваються, оскільки вони часто беруть кредити в доларах, а ціни на багато ключових імпортних товарів, таких як сира нафта, оцінюються у валюті США.
Безрадісний рік для фінансових ринків настав, коли центробанки на чолі з Федрезервом США збільшили вартість запозичень у спробі контролювати інфляцію.
Зокрема, виробник електрокарів Tesla втратив цього року майже дві третини своєї вартості, а виробник чіпів Nvidia — 50%.
Акції американських технологічних титанів Apple та Microsoft впали майже на 30%, Alphabet – майже 40%, Meta – 64%.
Фондовий індикатор S&P 500 упав на 19%, а технологічний – Nasdaq Composite – на 33%.
У Morgan Stanley заявляли, що Tesla настільки залежить від продажу в КНР, що до її акцій можна ставитися як до китайських.