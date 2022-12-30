FT: Світові акції зафіксують найгірший рік після світової фінансової кризи

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Світові акції закривають найгірший рік із часів фінансової кризи 2008 року, повідомляє Новое время.

У п'ятницю, 30 грудня, світові акції мають закрити найгірший рік із часів фінансової кризи 2008 року, пише Financial Times.

Це відбувається на тлі боротьби центробанків за стримування інфляції та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У році, що минає, індекс MSCI All-World акцій розвинених і ринків, що розвиваються, втратив майже п'яту частину своєї вартості. Біржі від Волл-стріт до Шанхаю та Франкфурта зазнали суттєвих втрат.

Ринки облігацій також пережили активний продаж. Так, прибутковість 10-річних державних облігацій США зросла більш ніж удвічі — приблизно з 1,5% наприкінці минулого року до 3,8%.

Додатковий тиск на багато ринків чинив зростання долара на 9% по відношенню до півдюжини основних валют. Особливо сильно постраждали країни, що розвиваються, оскільки вони часто беруть кредити в доларах, а ціни на багато ключових імпортних товарів, таких як сира нафта, оцінюються у валюті США.

Безрадісний рік для фінансових ринків настав, коли центробанки на чолі з Федрезервом США збільшили вартість запозичень у спробі контролювати інфляцію.

Зокрема, виробник електрокарів Tesla втратив цього року майже дві третини своєї вартості, а виробник чіпів Nvidia — 50%.

Акції американських технологічних титанів Apple та Microsoft впали майже на 30%, Alphabet – майже 40%, Meta – 64%.

Фондовий індикатор S&P 500 упав на 19%, а технологічний – Nasdaq Composite – на 33%.

У Morgan Stanley заявляли, що Tesla настільки залежить від продажу в КНР, що до її акцій можна ставитися як до китайських.