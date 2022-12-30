ЗМI: До Білорусі за 13 годин прибуло шість російських транспортних Іл-76
До Білорусі за останні 13 годин прилетіли шість військово-транспортних літаків країни-агресора РФ, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє проєкт Беларускі Гаюн у Telegram у п’ятницю, 30 грудня.
За даними проєкту, Іл-76МД ВКС РФ почали прибувати на аеродром у білоруських Мачулищах з четвертої ранку п'ятниці. Що саме привозять літаки, невідомо — Беларускі Гаюн припускає, що це може бути як доставка техніки, так і ротація чи підвезення мобілізованих росіян.
"Якщо ми говоримо про привезення в країну солдатів ЗС РФ, то може йтися максимум про 1 470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД — 245 людей", — зазначає проєкт.
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