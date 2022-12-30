ЗМI: До Білорусі за 13 годин прибуло шість російських транспортних Іл-76

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

До Білорусі за останні 13 годин прилетіли шість військово-транспортних літаків країни-агресора РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє проєкт Беларускі Гаюн у Telegram у п’ятницю, 30 грудня.

За даними проєкту, Іл-76МД ВКС РФ почали прибувати на аеродром у білоруських Мачулищах з четвертої ранку п'ятниці. Що саме привозять літаки, невідомо — Беларускі Гаюн припускає, що це може бути як доставка техніки, так і ротація чи підвезення мобілізованих росіян.

"Якщо ми говоримо про привезення в країну солдатів ЗС РФ, то може йтися максимум про 1 470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД — 245 людей" , — зазначає проєкт.

Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що, на його думку, Білорусь готується до війни проти України, хоча диктатор Олександр Лукашенко чинитиме опір такій ескалації до останнього.

23 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу немає.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко 27 грудня заявив, що на території Білорусі не формується наступальне угруповання, а Україна контролює ситуацію.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що в лютому 2023 року Росія може піти у новий великий наступ. Зокрема, ці дії можуть розпочатися з території Білорусі в напрямку Києва.