Кличко: Російські окупанти викрали 30 мерів, з них 7 зникли безвісти

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Міський голова Києва і глава Асоціації міст України Віталій Кличко розповів, що російські окупанти викрали 30 мерів українських міст, з них 7 вважаються зниклими безвісти, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Кличко в інтерв'ю The Spiegel.

Зокрема, у Кличка запитали, чи був він ціллю російських диверсантів.

"Звичайно. Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці.

По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти".

Кличко також розкритикував дії влади. Він поскаржився, що уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам: покидати своє місто у разі потенційної окупації, чи ні.

"Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник...Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали".