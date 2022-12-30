Буданов розповів, скільки ракет залишилося у Росії

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За даними української розвідки, у Росії залишилося від 13% до 27% оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування власного виробництва, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

"За основними типами у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто за всіма основними типами вони впали нижче 30%, що є недоторканним запасом" , — сказав він.

Він нагадав, що за один масований обстріл критичної інфраструктури України росіяни використовують від 70 до 75 ракет типу Х-101, Х-505 та Калібр.

Буданов зазначив, що зараз російська промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет Калібр на місяць.

"Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один залп. Ситуація із виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа, навіть гірша, ніж із виробництвом Калібрів. З Іскандерами у них взагалі катастрофа" , - зазначив Буданов.

Вранці у четвер, 29 грудня, російські окупанти масово обстріляли Україну — повітряна тривога тривала кілька годин. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування у низці українських населених пунктів, зокрема, на енергооб'єктах. Українські військові змогли збити 54 із 69 російських ракет.