Сі Цзіньпін заявив Путіну: Шлях до мирних переговорів з Україною не буде легким
Глава КНР Сі Цзіньпін під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у п’ятницю, 30 грудня, заявив, що шлях до «мирних переговорів» з Україною «не буде легким», повідомляє Новое время.
Про це повідомляє китайське державне центральне телебачення (CCTV).
У повідомленні розв'язану РФ повномасштабну війну проти України називають «українською кризою». Як стверджує Сі Цзіньпін, «Китай помітив, що Росія ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, і цінує це». Він також сказав, що Пекін продовжуватиме дотримуватися нібито «об'єктивної та справедливої позиції» та «відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні».
"Шлях до мирних переговорів не буде легким, але доки зусилля не припиняться, перспектива миру завжди існуватиме", — цитують китайські держЗМІ Сі Цзіньпіна.
Україна неодноразово наголошувала, що заяви російського режиму про нібито «готовність до переговорів» - брехня. Глава МЗС Дмитро Кулеба на початку грудня зазначив, що російські окупанти готуються до нових наступів, а не до переговорів. Країна-агресор продовжує масовані ракетні атаки та обстріли, вбиваючи мирних жителів, і стверджує, що Україна має відмовитися від своїх територій.
Під час відеопереговорів із Путіним 30 грудня глава КНР заявив, що Китай готовий бути глобальним партнером країни-агресора.
Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що Сі Цзіньпін доручив уряду КНР налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. За даними джерел, Китай хоче збільшити імпорт російської нафти, розширити енергетичну співпрацю та збільшити інвестиції в інфраструктуру РФ.
Пізніше міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив, що Пекін поглиблюватиме «стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю» з російським режимом.