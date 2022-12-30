Сі Цзіньпін заявив Путіну: Шлях до мирних переговорів з Україною не буде легким

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава КНР Сі Цзіньпін під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у п’ятницю, 30 грудня, заявив, що шлях до «мирних переговорів» з Україною «не буде легким», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє китайське державне центральне телебачення (CCTV).

У повідомленні розв'язану РФ повномасштабну війну проти України називають «українською кризою». Як стверджує Сі Цзіньпін, «Китай помітив, що Росія ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, і цінує це». Він також сказав, що Пекін продовжуватиме дотримуватися нібито «об'єктивної та справедливої позиції» та «відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні».

"Шлях до мирних переговорів не буде легким, але доки зусилля не припиняться, перспектива миру завжди існуватиме" , — цитують китайські держЗМІ Сі Цзіньпіна.

Україна неодноразово наголошувала, що заяви російського режиму про нібито «готовність до переговорів» - брехня. Глава МЗС Дмитро Кулеба на початку грудня зазначив, що російські окупанти готуються до нових наступів, а не до переговорів. Країна-агресор продовжує масовані ракетні атаки та обстріли, вбиваючи мирних жителів, і стверджує, що Україна має відмовитися від своїх територій.

Під час відеопереговорів із Путіним 30 грудня глава КНР заявив, що Китай готовий бути глобальним партнером країни-агресора.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що Сі Цзіньпін доручив уряду КНР налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. За даними джерел, Китай хоче збільшити імпорт російської нафти, розширити енергетичну співпрацю та збільшити інвестиції в інфраструктуру РФ.

Пізніше міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив, що Пекін поглиблюватиме «стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю» з російським режимом.