Кабмін затвердив новий порядок обліку призовників та резервістів

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Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Порядком, серед іншого, передбачено здійснення військового обліку державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з державної служби України та Державної служби статистики України" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд удосконалив окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань організації та ведення військового обліку.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів планує дозволити виїзд за кордон українцям призовного віку, які отримали бронювання від призову.