Зеленський: Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський вважає, що українська ППО може стати найпотужнішою у Європі і це буде гарантією безпеки для України та Європи, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою.

Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту".

Президент розповів, що 30 грудня провів чергове засідання Ставки – уже 45-те за рік.

На засіданні обговорили ситуацію на півдні, на кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.

"Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції.

Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої".