Зеленський: Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі
Президент Володимир Зеленський вважає, що українська ППО може стати найпотужнішою у Європі і це буде гарантією безпеки для України та Європи, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою.
Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту".
Президент розповів, що 30 грудня провів чергове засідання Ставки – уже 45-те за рік.
На засіданні обговорили ситуацію на півдні, на кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.
"Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції.
Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої".