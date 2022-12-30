Резніков: Росія зможе відновити армію після втрат щонайменше через п’ять років
Глава Міноборони України Олексій Резніков переконаний, що армія країни-агресора РФ зможе відновитися після втрат у війні щонайменше через п’ять років, повідомляє Новое время.
"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян в танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися за мінімум п’ять, а то й десять років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів", - сказав Резніков.
Міністр додав, що країни Заходу зацікавлені у перемозі України на полі бою і мають необхідність знизити потенціал Росії як агресора та головної загрози.
"Сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію. І про те, що колись вона була «другою армією світу», вже не говорять", - сказав Резніков.
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 105 250 своїх військових, а минулої доби — 690. Найбільші втрати війська РФ зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Також окупанти втратили майже 19,5 тисяч одиниць техніки.