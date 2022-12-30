Залужний привітав із Новим роком захисників України та всіх, хто їм допомагає
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників України, їхніх рідних, усіх українців та їхніх союзників із Новим роком і Різдвом, повідомляє Новое время.
У зверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, головнокомандувач ЗСУ побажав, щоб перемога стала початком розквіту України та кінцем для країни-агресора.
НВ публікує повний текст привітання.
"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.
На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога.
У боротьбі народжується Нація.
Хай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!
Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!"