Залужний привітав із Новим роком захисників України та всіх, хто їм допомагає

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників України, їхніх рідних, усіх українців та їхніх союзників із Новим роком і Різдвом, повідомляє Новое время.

У зверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, головнокомандувач ЗСУ побажав, щоб перемога стала початком розквіту України та кінцем для країни-агресора.

НВ публікує повний текст привітання.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.

На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога.

У боротьбі народжується Нація.

Хай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!"