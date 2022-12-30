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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Гарант подякував йому за підтримку України, повідомляє Новое время.

Розмова відбулася у п'ятницю, 30 грудня. За словами президента, під час бесіди він висловив подяку грецькому народу за оборонну підтримку цього року.

"Поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Греції. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку цього року" , — йдеться у повідомленні.

Крім цього Зеленський заявив, що разом із Міцотакісом вдалося дійти домовленостей у співпраці на наступний рік.