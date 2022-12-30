Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Гарант подякував йому за підтримку України, повідомляє Новое время.
Розмова відбулася у п'ятницю, 30 грудня. За словами президента, під час бесіди він висловив подяку грецькому народу за оборонну підтримку цього року.
"Поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Греції. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку цього року", — йдеться у повідомленні.
Крім цього Зеленський заявив, що разом із Міцотакісом вдалося дійти домовленостей у співпраці на наступний рік.