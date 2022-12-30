МВС: У Польщі відкрився ще один центр оформлення документів для українців
У польському місті Ґданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ України.
За повідомленням Державної міграційної служби України, стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" розташовано за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. Графік роботи центру: пн - сб з 9-ї до 18-ї.
Українці, які перебувають зараз у Польщі, можуть звернутися сюди за такими послугами:
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- оформлення закордонного паспорта;
- оформлення ID-картки;
- обмін водійського посвідчення;
- страхування.
При цьому Міграційна служба акцентує увагу, що приймання заяв на оформлення паспортних документів можливе як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".
Оплата здійснюється безпосередньо на місці - онлайн. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.
МВС нагадало, що у Польщі функціонують чотири відокремлені підрозділи ДП "Документ" - у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. До них звернулися за отриманням необхідних документів уже понад 100 тисяч українців.
"У 2023 році заплановано відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині і Туреччині", - заявила Міграційна служба.