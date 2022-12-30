ОВА: Російські війська обстріляли школу та дитячий садок у Сумській області

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські військові сьогодні, 30 грудня, обстріляли Миропільську громаду Сумської області із мінометів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу та будинок культури в одному із сіл громади. На щастя, ніхто із людей не постраждав. За кілька годин після обстрілу вже всі почали ладнати та прибирати.

Нагадаємо, вчора росіяни в чергове обстріляли прикордонні з РФ території Сумської області. Окупанти застосували міномети, безпілотники та навіть вертоліт.

Також ми писали, що російські війська вранці 30 грудня масово обстріляли Сумську область з мінометів. У регіоні зафіксовано 60 "прильотів".