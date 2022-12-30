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ОВА: Російські війська обстріляли школу та дитячий садок у Сумській області

ОВА: Російські війська обстріляли школу та дитячий садок у Сумській області
Фото: Telegram

Російські військові сьогодні, 30 грудня, обстріляли Миропільську громаду Сумської області із мінометів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу та будинок культури в одному із сіл громади. На щастя, ніхто із людей не постраждав. За кілька годин після обстрілу вже всі почали ладнати та прибирати.

Нагадаємо, вчора росіяни в чергове обстріляли прикордонні з РФ території Сумської області. Окупанти застосували міномети, безпілотники та навіть вертоліт.

Також ми писали, що російські війська вранці 30 грудня масово обстріляли Сумську область з мінометів. У регіоні зафіксовано 60 "прильотів".

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