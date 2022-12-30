Моравецький заявив, що його країна продовжить допомагати Україні у 2023 році

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що його країна продовжить допомагати Україні у 2023 році, повідомляє Новое время.

"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги та миру" , - написав Моравецький у Twitter.

Таким чином Моравецький прокоментував пост прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з вдячністю для польського уряду та польського народу за передачу Україні чергової партії терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Раніше спікер парламенту Польщі Петро Мюллер заявив, що Варшава не вважає за можливе повернення до довоєнних відносин з Росією.