Рєзніков звернувся до російських військовозобов'язаних через плани Кремля
Росія на початку січня 2023 року готується запровадити військовий стан і має намір закрити кордони для чоловіків, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить відеозвернення Міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан", - зазначив Резніков.
За його словами, після запровадження військового стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.
Раніше ми писали, що Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу у нікчем не вистачає достатніх умінь.