Рєзніков звернувся до російських військовозобов'язаних через плани Кремля

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Росія на початку січня 2023 року готується запровадити військовий стан і має намір закрити кордони для чоловіків, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відеозвернення Міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан" , - зазначив Резніков.

За його словами, після запровадження військового стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.

Раніше ми писали, що Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу у нікчем не вистачає достатніх умінь.