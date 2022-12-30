Шмигаль: Україна до кінця 2024 року повинна відповідати критеріям вступу до ЄС

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, 30 грудня.

"За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців" , — сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що йдеться про: "енергетичний безвіз", "транспортний безвіз", "економічний безвіз", "митний безвіз" та "цифровий безвіз".

"Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання — відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року" , — заявив прем'єр.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа", схвалення якого Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України в ЄС.