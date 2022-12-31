В ISW пояснили, чому росіяни все частіше використовують дрони для атак

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Російські окупанти змушені все частіше використовувати безпілотники для атак на українські об'єкти цивільної інфраструктури, оскільки у них закінчуються записа високоточних ракет, відзначають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звіт ISW.

У ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили 16 безпілотників Shahed-131 і -136 по цілях в Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, українські засоби ППО збили всі ці безпілотники.

Атаки російських безпілотників відбулися після масованої серії російських ракетних і безпілотних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня, під час яких окупанти запустили 23 безпілотники, більшість з яких були "Шахедами".

В ISW відзначають, що використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників "Шахед-131" і "Шахед-136" в ніч з 18 на 19 грудня, а також використання 13 безпілотників "Шахед" 14 грудня свідчить про значне збільшення кількості нещодавніх випадків застосування російськими військами цих систем в Україні.

За оцінкою ISW, збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада по 7 грудня) їх невикористання, або що Росія отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.

"Російські сили, ймовірно, ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет, ймовірно, вичерпані.

Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати все більшу кількість цих систем для атак на цивільні об'єкти в Україні у своїй хибній спробі зламати українську волю до боротьби".

Основні висновки ISW за 30 грудня: