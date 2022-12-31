Bloomberg: Маск став першою людиною у світі, яка втратила понад $200 млрд
Винахідник Ілон Маск став першою людиною у світі, яка втратила понад $200 млрд. Його статки скоротилися на тлі падіння акцій виробника електромобілів Tesla, повідомляє Новое время.
Про це повідомив Bloomberg із посиланням на свої розрахунки.
На піку статки Ілона Маска досягали $340 млрд — цього показника бізнесмен досяг 21 листопада 2021 року, зазначає Bloomberg. В останні тижні грудня капітал Маска знизився до $137 млрд через падіння акцій Tesla.
За останній тиждень Tesla подешевшала на $85 млрд, ринкова капіталізація компанії впала до $390 млрд. Загалом за рік вартість Tesla скоротилася втричі, у січні вона оцінювалася в $1,2 трлн.
У 2021 році Ілон Маск став другою людиною у світі, чий стан досяг $200 млрд. Вперше такого показника досяг капітал мільярдера та засновника Amazon Джеффа Безоса.