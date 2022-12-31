Шольц пообіцяв підтримувати Україну у 2023 році

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну, повідомляє Українська правда.

Про це говорить новорічне звернення Шольца, яке цитує німецький телеканал Tagesschau.

"Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста.

Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі".

Шольц запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Канцлер також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а "більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу".

Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечила можливість ведення "нормальних відносин" із Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.