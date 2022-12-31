Financial Times опублікувала прогнози на 2023 рік

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Газета Financial Times опублікувала прогнози своїх авторів на 2023 рік. За їхніми очікуваннями, в Євросоюзі можуть розпочатися віялові відключення електроенергії, повідомляє Новое время.

Вони також вважають, що військова агресія Росії проти України та протести в Ірані продовжаться.

За оцінкою FT, у 2023 році:

Війна Росії проти України триватиме протягом усього року.

Віялові відключення електроенергії в ЄС можуть розпочатися у квітні. Це може статися, якщо погода буде холодною. На думку аналітиків FT, поповнити підземні сховища газу після закінчення зимового сезону до ЄС буде непросто.

Зростання глобального потепління не досягне порога 1,5 градуса до кінця року, проте це може статися до 2024 року. За оцінками аналітиків, планета прогрілася на 1,1 градуса порівняно із середньою температурою у 2011—2020 роках.

Федеральна резервна система (ФРС) США не знижуватиме процентні ставки. До кінця 2023 року вони можуть зрости понад 5%. Аналітики зазначають, що у ФРС попереджали про плани продовжувати підвищувати ставки.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак збереже свою посаду. За оцінками FT, пан Сунак «стійкіший», ніж його попередники на посаді Борис Джонсон і Ліз Трасс. При цьому вони вважають, що він може мати справу з тиском членів Консервативної партії.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) не підтримуватиме ринки облігацій Італії та інших країн ЄС. За очікуваннями FT, прибутковість облігацій країн ЄС буде обмеженою, але ЄЦБ не надасть їм підтримки.

Президент США Джо Байден балотуватиметься у президенти США. У FT вважають, що другий термін пана Байдена може стати найуспішнішим варіантом для демократичної партії.

Екс-президенту США Дональду Трампу висунуть звинувачення. Газета зазначає, що для цього у влади США є чотири приводи: спроба скасувати президентські вибори 2020 року, збереження секретних документів після закінчення повноважень президента, тиск на представників штату Джорджія на виборах та шахрайство.

Китай зможе досягти економічного зростання більше ніж 5% за підсумками 2023 року. За оцінкою FT, економічна активність у країні відновиться, коли влада зможе ввести більш вільну політику боротьби з коронавірусом.

Китай не нападатиме на Тайвань. Аналітики FT вважають, що якщо вторгнення відбудеться, то не 2023 року, а пізніше.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган збереже свою посаду за підсумками виборів улітку 2023 року. Для цього він може використовувати чесні та нечесні методи, вважають у FT. Його черговий термін може погіршити економічні проблеми Туреччини.

Протести в Ірані продовжуватимуться через наслідки санкцій Заходу. За оцінкою FT, мітинги показують втому громадян Ірану від чинної влади.

Також у FT вважають, що Twitter збереже свою аудиторію, незважаючи на проблеми у роботі соцмережі після її придбання бізнесменом Ілоном Маском. Крім цього, аналітики FT очікують, що в 2023 році зазнає краху ще хоча б один великий криптовалютний бізнес.