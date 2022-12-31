ЗМI: КНДР в черговий раз запустила ракети в акваторію Східного моря

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КНДР 31 грудня знову здійснила запуск балістичних ракет у бік акваторії Східного моря. Крім того, 26 грудня безпілотники КНДР перетнули кордон Південної Кореї, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

У повідомленні вказується, що Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оприлюднив дані про запуск балістичної ракети владою Північної Кореї невідомого типу.

Пізніше берегова охорона Японії повідомила, що КНДР запустила ще одну балістичну ракету.

КНДР провела близько 40 пусків ракет із початку року. Близько половини з них припало на період з кінця вересня. Одна з балістичних ракет середньої дальності пролетіла над Японією, ще одна — впала за 200 км від острова Осіма біля Хокайдо в межах виключної економічної зони Японії.

Північну Корею буде названо «ворогом» у стратегії національної безпеки Південної Кореї, оприлюднення якої очікується у січні. Посилення риторики відбувається на тлі демонстрації потенціалів сторін у Тихому океані.