У МВС назвали кількість викритих диверсантів із початку вторгнення

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Українські правоохоронці викрили 108 диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників, які діяли на території нашої країни від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.

За словами заступника голови МВС, з 24 лютого і станом на сьогодні було затримано 1880 осіб, які підозрюються в причетності до диверсійної діяльності на боці ворога.

Крім того, розпочато понад 2 тисячі кримінальних проваджень стосовно зрадників за фактом колабораціоністської діяльності.

"За фактами співпраці громадян з державою-агресором було розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 диверсійно-розвідувальних груп, затримано понад 1880 осіб, які ймовірно причетні до диверсійної діяльності" , - розповів Єнін.

Раніше повідомлялося, що нещодавно засудили чотирьох учасників російської ДРГ, які викрадали та катували людей у Харківській області. Кожен із них отримав 11 років в'язниці.

Також перед цим ми писали, що в Україні засудили до 10 років в'язниці бойовика-"ЛНРівця", який брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.

А на початку грудня до 10 років засудили жителя Донецька, який приєднався до лав бойовиків ще у 2014 році та воював під Пісками та Шахтарськом.