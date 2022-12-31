Генштаб поновив дані про втрати російських військ в Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 105 960 своїх солдатів — із них 710 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Також вчора українські захисники знищили один ворожий гелікоптер, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на ранок неділі, 31 грудня, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.

Загальні втрати противника за 311-й день повномасштабної війни з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:

особового складу — близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано

танків — 3029 (+3) од.

бойових броньованих машин — 6075 (+16) од.

артилерійських систем — 2016 (+6) од.

РСЗВ — 423 (+0) од.

засобів ППО — 213 (+1) од.

літаків — 283 (+0) од.

гелікоптерів — 269 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1746 (+6)

крилатих ракет — 711 (+0)

кораблів /катерів — 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 4707 (+24) од.

спеціальної техніки — 180 (+0)

Дані уточнюються.