Генштаб поновив дані про втрати російських військ в Україні
З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 105 960 своїх солдатів — із них 710 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Також вчора українські захисники знищили один ворожий гелікоптер, повідомляє Новое время.
Такі дані станом на ранок неділі, 31 грудня, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.
Загальні втрати противника за 311-й день повномасштабної війни з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано
- танків — 3029 (+3) од.
- бойових броньованих машин — 6075 (+16) од.
- артилерійських систем — 2016 (+6) од.
- РСЗВ — 423 (+0) од.
- засобів ППО — 213 (+1) од.
- літаків — 283 (+0) од.
- гелікоптерів — 269 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1746 (+6)
- крилатих ракет — 711 (+0)
- кораблів /катерів — 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4707 (+24) од.
- спеціальної техніки — 180 (+0)
Дані уточнюються.