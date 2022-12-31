Британська розвідка: Росія може вдарити по Україні під час свят

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Розвідувальна спільнота Великої Британії не виключає, що Росія готує черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення в святковий період, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в її суботньому огляді.

Британська розвідка нагадує, що 29 грудня російські війська здійснили чергову хвилю дальніх ударів по території України, насамперед об'єктах енергосистеми.

"Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону" , – зазначають там.

Водночас розвідувальна спільнота Британії вважає реальною можливість того, що РФ "порушить цю схему" і завдасть чергового удару найближчими днями, "намагаючись підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят".

На початку грудня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що метою ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, які почалися з жовтня, частково був підрив волі українців до опору, але жодних доказів того, що ця стратегія спрацювала, немає.

Раніше розвідка Британії стверджувала, що стратегія РФ зі знищення критичної інфраструктури України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.