Голова МАГАТЕ: Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Внаслідок пошкоджень від обстрілів ввечері 29 грудня була відключена резервна лінія живлення Запорізької АЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.

Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ на ЗАЕС була відключена вчора пізно ввечері через пошкодження, спричинені обстрілами.

Група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що у четвер о 21:35 було втрачено зв'язок з резервною лінією "Феросплавна 1" внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра. Масштаби пошкодження ще не визначені, але роботи з відновлення лінії вже ведуться, як додали в МАГАТЕ.

Крім того, експерти МАГАТЕ повідомили, що чули звуки гучних вибухів, які лунали з відстані кількох сотень метрів від об'єкту, в районі водного каналу, що з'єднує розташовану поруч Запорізьку ТЕС з річкою Дніпро.

ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію для охолодження реакторів від єдиної діючої зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, з чотирьох, які існували до початку повномасштабної війни в Україні.

Також агенція повідомляє про початок роботи ще чотирьох пересувних котлів для опалення станції та Енергодару.