Перерахування і додаткові виплати: кому збільшать пенсії у 2023 році

У 2023 році основним пріоритетом є фінансування армії, безпеки, оборони, тому коштів для підвищення пенсій у бюджеті на наступний рік не закладено. Однак декілька змін, які вплинуть на розмір цих виплат, все-таки відбудуться, повідомляє Новое время.

Серед них:

Індексація пенсій , яка має відбутися у березні 2023 року. Очікується підвищення виплат на 5,4%;

, яка має відбутися у березні 2023 року. Очікується підвищення виплат на 5,4%; автоматичний перерахунок пенсій громадянам пенсійного віку, які продовжують працювати з 1 квітня 2023 року;

пенсій громадянам пенсійного віку, які продовжують працювати з 1 квітня 2023 року; особи, що отримують пенсію меншу, ніж мінімальна, а також для пенсіонерів з великим стажем отримають додаткові виплати. За кожен понаднормовий рік стажу (жінки — 30 років, чоловіки — 35) доплата становитиме 20,93 грн.

Чи буде підвищення пенсії чорнобильцям у 2023 році? Так, наступного року планується перерахунок мінімальних пенсій чорнобильцям. Вони будуть залежати від рівня середньої зарплати в Україні (очікується у 2023 на рівні 18 261 грн). За наявності 1-ої групи інвалідності, загальний розмір пенсії складатиме 100% середнього заробітку. Для осіб з 2-ою групою інвалідності — не нижче 80%, а з 3-ою — не менше 60%.

Також зміниться розмір пенсій, в залежності від категорій осіб, що їх отримують.

Пенсія по інвалідності залежатиме від групи інвалідності:

особи з 1-ою групою та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, матимуть 100% розміру пенсії за віком;

особи з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;

особи з 3-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.

Розміри пенсій через втрату годувальника будуть такими:

на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком;

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком.

Розмір пенсії через втрату годувальника-військового залежить від причин його смерті: