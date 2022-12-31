Перерахування і додаткові виплати: кому збільшать пенсії у 2023 році
У 2023 році основним пріоритетом є фінансування армії, безпеки, оборони, тому коштів для підвищення пенсій у бюджеті на наступний рік не закладено. Однак декілька змін, які вплинуть на розмір цих виплат, все-таки відбудуться, повідомляє Новое время.
Серед них:
- Індексація пенсій, яка має відбутися у березні 2023 року. Очікується підвищення виплат на 5,4%;
- автоматичний перерахунок пенсій громадянам пенсійного віку, які продовжують працювати з 1 квітня 2023 року;
- особи, що отримують пенсію меншу, ніж мінімальна, а також для пенсіонерів з великим стажем отримають додаткові виплати. За кожен понаднормовий рік стажу (жінки — 30 років, чоловіки — 35) доплата становитиме 20,93 грн.
Чи буде підвищення пенсії чорнобильцям у 2023 році? Так, наступного року планується перерахунок мінімальних пенсій чорнобильцям. Вони будуть залежати від рівня середньої зарплати в Україні (очікується у 2023 на рівні 18 261 грн). За наявності 1-ої групи інвалідності, загальний розмір пенсії складатиме 100% середнього заробітку. Для осіб з 2-ою групою інвалідності — не нижче 80%, а з 3-ою — не менше 60%.
Також зміниться розмір пенсій, в залежності від категорій осіб, що їх отримують.
Пенсія по інвалідності залежатиме від групи інвалідності:
- особи з 1-ою групою та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, матимуть 100% розміру пенсії за віком;
- особи з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;
- особи з 3-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.
Розміри пенсій через втрату годувальника будуть такими:
- на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком;
- на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком.
Розмір пенсії через втрату годувальника-військового залежить від причин його смерті:
- при виконанні обов’язків військової служби — 70% грошового забезпечення загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї — батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім'ї; або 50% грошового забезпечення загиблого на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члена сім'ї (крім батьків, дружини чи чоловіка);
- якщо годувальник загинув через нещасний випадок і це не пов’язано з військовою службою, то пенсія буде 30% його грошового забезпечення.