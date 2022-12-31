ДТЕК: У Києві сьогодні діятимуть планові відключення електрики
У Києві у суботу, 31 грудня, відключення електрики відбуватимуться згідно з графіками, повідомляє Новое время.
"У Києві застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії", — повідомили вранці у суботу у ДТЕК.
Ознайомитись з графіком відключень можна тут.
Напередодні СЕО енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що Київ повернувся до графіків відключень. Водночас стабільність системи залишається крихкою і залежить від обсягів споживання.