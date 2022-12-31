Гайдай: Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Очільник Луганської області Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Гайдай у телемарафоні.

"Тут перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються (з Кремінної – ред.).

Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги.

Ну і другий напрямок – це Рубіжне – Сєвєродонецьк. Це допоможе розбити оце угрупування, яке постійно штурмує Бахмут".

Нагадаємо:

Українські захисники за минулий тиждень просунулися у напрямку міста Кремінна у Луганській області.