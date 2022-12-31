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Гайдай: Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом

Гайдай: Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом
Фото: Telegram

Очільник Луганської області Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Гайдай у телемарафоні.

"Тут перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються (з Кремінної – ред.).
Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги.
Ну і другий напрямок – це Рубіжне – Сєвєродонецьк. Це допоможе розбити оце угрупування, яке постійно штурмує Бахмут".

Нагадаємо:

Українські захисники за минулий тиждень просунулися у напрямку міста Кремінна у Луганській області.

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