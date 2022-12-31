Шмигаль: Світ запам’ятає 2022-й як рік незламних і хоробрих українців
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму новорічному привітанні заявив, що переконанийв тому, що світ запам’ятає 2022-ий як рік незламних українців та героїв ЗСУ, повідомляє Новое время.
Відповідний пост він опублікував у Telegram.
"Рік героїв Збройних сил України! І ми зробимо все, аби 2023-ій запам’ятали як рік Перемоги незалежної, вільної, незламної України", — написав глава уряду.
За його словами, на порозі нового року кожен зі сподіваннями та великою надією зазирає у це близьке майбутнє.
"З вірою у перемогу світла над темрявою! З вірою, що незабаром уся велика родина українців буде разом, буде вдома, буде в безпеці. Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним, тихим, цілим", — прокоментував Шмигаль.
Прем'єр-міністр побажав українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім'я України.
«Віримо в ЗСУ!» — додав він.