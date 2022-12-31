ОВА: Російські війська за добу вбили трьох жителів Донеччини
Російські війська протягом п’ятниці, 30 грудня, вбили на Донеччині трьох цивільних. Ще троє жителів області отримали поранення внаслідок російських обстрілів, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 30 грудня стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: двох у Бахмуті та одного у Діброві", — написав він у телеграм.
За словами Кириленка, ще три людини дістали поранення.