Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!
Детальніше

ОВА: Російські війська за добу вбили трьох жителів Донеччини

ОВА: Російські війська за добу вбили трьох жителів Донеччини
Фото: Курс України

Російські війська протягом п’ятниці, 30 грудня, вбили на Донеччині трьох цивільних. Ще троє жителів області отримали поранення внаслідок російських обстрілів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 грудня стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: двох у Бахмуті та одного у Діброві", — написав він у телеграм.

За словами Кириленка, ще три людини дістали поранення.

Новини

Популярні теми форуму

analytics