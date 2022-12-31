Зеленський подякував Шольцу за допомогу та підтримку у боротьбі з агресором

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за допомогу та підтримку України у боротьбі з агресором, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення президента в Twitter.

Зеленський наголосив на німецькій політиці "цайтенвенде" (тобто "переломний момент", "зміна епохи"), у рамках якої підтримка України значно збільшилася.

"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлере! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою" , - зазначив президент.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина експортувала рекордні обсяги зброї за рік на суму близько 8,35 млрд євро, понад чверть з якої призначено для України.