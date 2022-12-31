Зеленський подякував Шольцу за допомогу та підтримку у боротьбі з агресором
Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за допомогу та підтримку України у боротьбі з агресором, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення президента в Twitter.
Зеленський наголосив на німецькій політиці "цайтенвенде" (тобто "переломний момент", "зміна епохи"), у рамках якої підтримка України значно збільшилася.
"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлере! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", - зазначив президент.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина експортувала рекордні обсяги зброї за рік на суму близько 8,35 млрд євро, понад чверть з якої призначено для України.