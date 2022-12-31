ОВА: Вночі російські війська завдали ракетного удару по Чернігівщині

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У ніч на суботу, 31 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Чернігівщині — ворог цілив по одному з військових містечок в області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За попередньою інформацією, це була балістична ракета Іскандер, траєкторію якої практично неможливо прослідкувати наявними засобами ППО.

Зазначається, що загиблих немає.

Голова ОВА додав, що за останні дні інтенсивність обстрілів зросла. Ворог гатить з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Чаус повідомив, що вчора, 30 грудня, в Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка.

Він закликав у найближчі дні треба бути максимально пильними.