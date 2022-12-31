Медуза: Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку

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Політичний блок адміністрації президента РФ підготував методичку для державних і провладних ЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року, повідомляє Українська правда.

Про е повiдомила "Медуза" з посиланням на методичку.

Документ розділений на чотири блоки: "Главное", "Усиление России", "СВО" (так Кремль називає війну з Україною) і "Новый миропорядок".

У розділі "Головне" автори "рекомендують" укотре наголосити, що Путін, відправивши війська в Україну, "ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії". У методичці йдеться, що західні країни готувалися до атаки на Росію з 2014 року і збиралися "розділити і підкорити російський народ".

Війну автори тексту називають "успішною", а як підтвердження цьому міркують про "захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель і зміцнення національної безпеки".

"У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину або Хорватію, Данію або Швейцарію.

Розширення кордонів Росії шляхом "возз'єднання" із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини Росії".

При цьому автори не згадують, що Москва не контролює повністю жоден із чотирьох анексованих регіонів - а також втратила Херсон, єдиний український регіональний центр, захоплений російською армією після 24 лютого.

Автори методички зазначають, що російська армія "успішно досягає мети СВО з демілітаризації та денацифікації України", посилаючись на брехню з брифінгів Міноборони РФ.

Утім, тут же пропагандистам "рекомендують" обмовитися, що Росія воює не з Україною, а з НАТО - "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка, однак, "не зламала російську армію".

Водночас автори пропонують пропагандистам іншу тезу: "Захід надає дедалі менше техніки та засобів Україні".

Нарешті, у блоці "Посилення Росії" в Кремлі "рекомендують" робити акцент на "згуртуванні суспільства". Наприклад, високий офіційний рейтинг Путіна (за оцінкою ВЦВГД йому довіряють 78,5% респондентів) вони безпосередньо пов'язують із "безумовною підтримкою росіянами "спецоперації".

У розділі "Новий світоустрій" співробітники АП називають Росію "лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу", і "лідером справедливого, демократичного і багатополярного світу". У кремлівській методичці сказано: Путін дає "Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність і майбутнє".