НБУ за останній місяць збільшив продаж валюти із резервів у два рази

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Національний банк України (НБУ) протягом грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 29,6 млн доларів і продав 3 193,1 млн доларів. Негативне сальдо склало 3 163,5 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані НБУ.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку порівняно з листопадом у два рази (на 1 594,8 млн доларів), коли центробанк продав 1 568,8 млн доларів.

Усього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 391,3 млн доларів, продав 28 344,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 24 952,9 млн доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками. Водночас інтервенції покриваються за рахунок міжнародної допомоги Україні під час війни, а резерви НБУ навіть збільшуються.

Нагадаємо, ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів. З жовтня, за оцінками НБУ, ситуація покращилася завдяки надходженню міжнародної допомоги.

У грудні попит на долари значно зріс. Збільшення попиту на валютному ринку притаманно цієї пори року. Воно пов'язане як з піком бюджетних видатків, частина гривні від яких спрямовується на валютний ринок, так і з сезонним підвищеним попитом на імпортні товари (споживчі товари, енергоносії тощо).