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Кім повідомляє про пуски ракет: в Україні оголошено повітряну тривогу

Кім повідомляє про пуски ракет: в Україні оголошено повітряну тривогу

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили ракети по Україні, повідомляє Українська правда.

"Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день.
Є пуски ракет".

Станом на написання його повідомлення ніде в Україні не було тривог.

Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Оновлено: Після 12:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.

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