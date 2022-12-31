Кім повідомляє про пуски ракет: в Україні оголошено повітряну тривогу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили ракети по Україні, повідомляє Українська правда.

"Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день.

Є пуски ракет".

Станом на написання його повідомлення ніде в Україні не було тривог.

Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Оновлено: Після 12:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.