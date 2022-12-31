Кім повідомляє про пуски ракет: в Україні оголошено повітряну тривогу
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили ракети по Україні, повідомляє Українська правда.
"Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день.
Є пуски ракет".
Станом на написання його повідомлення ніде в Україні не було тривог.
Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.
Оновлено: Після 12:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.