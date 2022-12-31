НПУ: Російська ракета знищила відділ поліції в Лимані, є постраждалий

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

В результаті ворожого обстрілу 31 грудня було знищено будівлю поліцейського відділу в Лимані Донецької області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова НПУ Ігор Клименко в Facebook.

"Тут мало бути новорічне вітання. Але спершу маю показати вам, який "подарунок" ми отримали сьогодні від ворога.

Російська ракета С-300 прицільно поцілила у Лиманський відділ поліції Донецької області. Є потерпілий поліцейський. Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу".

При цьому голова Нацполіції запевнив, що знищену будівлю правоохоронці відбудують, а зломити героїчний дух ворогу все одно не вдасться.