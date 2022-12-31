Буданов: Бахмут як місто більше не існує

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Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Бахмут майже зруйнований від російських обстрілів, проте, за його словами, військова ситуація там не катастрофічна, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

За словами Буданова, російські обстріли майже повністю зруйнували Бахмут:

"Там катастрофа саме місто… Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з „нуля“, ніж відбудовувати" , — сказав він.

При цьому, на переконання голови ГУР, військова ситуація в Бахмуті не є катастрофічною.

29 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак окупаційних військ РФ.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Кремлівський режим вже понад півроку намагається взяти місто. ЗС РФ кидають на це величезні сили, незважаючи на жодні втрати, проте домогтися вирішального успіху їм досі не вдалося.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, захоплення Бахмута має для російських окупантів символічне значення.