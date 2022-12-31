Кличко: У Києві вибухи в Солом’янському, Голосіївському та Печерському районах

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Києві під час масштабної повітряної тривоги вдень 31 грудня вибухи пролунали в Солом’янському, Голосіївському та Печерському районах. На місце слідують рятувальники та медики. Попередньо, одна людина загинула, повідомляє Новое время.

Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.

"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом" , — написав він.

За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула.

Також Кличко повідомив, що вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському.

"Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця" , — додав він.

Замглави ОП Кирило Тимошенко уточнив, що пошкодження у столиці зазнав готельний об‘єкт. У Солом’янському районі уламки ракети потрапили у приватний будинок, написав він.