Кличко: У Києві вибухи в Солом’янському, Голосіївському та Печерському районах
У Києві під час масштабної повітряної тривоги вдень 31 грудня вибухи пролунали в Солом’янському, Голосіївському та Печерському районах. На місце слідують рятувальники та медики. Попередньо, одна людина загинула, повідомляє Новое время.
Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.
"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", — написав він.
За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула.
Також Кличко повідомив, що вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському.
"Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця", — додав він.
Замглави ОП Кирило Тимошенко уточнив, що пошкодження у столиці зазнав готельний об‘єкт. У Солом’янському районі уламки ракети потрапили у приватний будинок, написав він.