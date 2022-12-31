Ракетний удар по Києву: в ОП показали руйнування у центрі столиці
Внаслідок удару по центру Києва постраждав Палац "Україна" та готель поруч, повідомляє Ділова столиця.
Фото та відео показав глава Офісу президента Кирило Тимошенко.
Так, внаслідок удару було частково зруйновано готель у самому центрі Києва.
Окрім того, постраждав і Палац "Україна".
"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет", — зазначив Тимошенко.