Ракетний удар по Києву: в ОП показали руйнування у центрі столиці

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Внаслідок удару по центру Києва постраждав Палац "Україна" та готель поруч, повідомляє Ділова столиця.

Фото та відео показав глава Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, внаслідок удару було частково зруйновано готель у самому центрі Києва.

Окрім того, постраждав і Палац "Україна".