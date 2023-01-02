ПС: За ніч збито 39-40 дронів і одну ракету
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в ніч з 1 на 2 січня Сили оборони України знищили 39 або 40 ударних безпілотників, які були запущені по Україні російськими військами, два розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
"У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".
В результаті бойової роботи, протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, всі 39 ударних БпЛА знищено" , - наголосили у Командуванні ЗС.
До відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи.
Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні західними партнерами, зазначають у Повітряних силах Збройних сил України.
Крім того, захисники неба знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.