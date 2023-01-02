Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

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Третина світової економіки буде вражена рецесією цьогоріч, і у 2023 році на світ чекає ще "більш важкий" рік, ніж попередні 12 місяців.﻿ Про це директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв'ю CBS, повідомляє Економічна правда.

При цьому темпи зростання сповільнюють одночасно США, ЄС і Китай.

"Ми очікуємо, що третина світової економіки буде в рецесії" , – сказала Георгієва та додала, що половина економіки Європейського Союзу також цьогоріч увійде в рецесію.

У жовтні МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 2023 року, посилаючись на триваючі наслідки російської війни проти України, а також на інфляційний тиск і підвищення процентних ставок основними центральними банками.

Швидке поширення Covid-19 в Китаї зараз, коли уряд відмовився від жорсткої політики стримування, означає, що країна стикається з новим економічним ударом в короткостроковій перспективі, сказала Георгієва.

"Протягом наступних кількох місяців Китаю буде важко, і вплив на китайське зростання буде негативним, а відтак вплив на регіон буде негативним, вплив на глобальне зростання буде негативним" , - сказала вона.

Вперше за 40 років річне зростання Китаю, ймовірно, буде на рівні або нижче глобального зростання, сказала Георгієва. Це означає, що вплив може потягнути вниз світову економічну активність, а не стимулювати її.

"Такого раніше ніколи не траплялося" , – сказала вона.

Її коментарі свідчать про те, що МВФ, ймовірно, незабаром знову скоротить свої економічні прогнози на 2023 рік. Зазвичай Фонд публікує оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться в кінці січня.

За словами Георгієвої, США, ймовірно, уникнуть найгірших наслідків рецесії, зокрема, завдяки сильному ринку праці.