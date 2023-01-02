Генштаб: За добу Росія втратила близько 720 вояків
За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу захисники України вбили орієнтовно 720 російських загарбників і знищили 44 ворожих безпілотників, також Російська Федерація втратила у війні ще 6 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин.
Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 107440 (+720) осіб ліквідовано;
- танків - 3031 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 6093 (+9) од.;
- артилерійських систем – 2027 (+6) од.;
- РСЗВ – 423 (+0) од.;
- засобів ППО – 213 (+0) од.;
- літаків – 283 (+0) од.;
- вертольотів – 269 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од.;
- крилатих ракет - 723 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од.;
- спеціальної техніки – 181 (+0) од.
Дані уточнюються.