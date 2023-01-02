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Генштаб: За добу Росія втратила близько 720 вояків

Генштаб: За добу Росія втратила близько 720 вояків

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу захисники України вбили орієнтовно 720 російських загарбників і знищили 44 ворожих безпілотників, також Російська Федерація втратила у війні ще 6 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин.

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 107440 (+720) осіб ліквідовано;
  • танків - 3031 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 6093 (+9) од.;
  • артилерійських систем – 2027 (+6) од.;
  • РСЗВ – 423 (+0) од.;
  • засобів ППО – 213 (+0) од.;
  • літаків – 283 (+0) од.;
  • вертольотів – 269 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од.;
  • крилатих ракет - 723 (+0) од.;
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 181 (+0) од.

Дані уточнюються.

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