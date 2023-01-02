Генштаб: За добу Росія втратила близько 720 вояків

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу захисники України вбили орієнтовно 720 російських загарбників і знищили 44 ворожих безпілотників, також Російська Федерація втратила у війні ще 6 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин.

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 107440 (+720) осіб ліквідовано;

танків - 3031 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 6093 (+9) од.;

артилерійських систем – 2027 (+6) од.;

РСЗВ – 423 (+0) од.;

засобів ППО – 213 (+0) од.;

літаків – 283 (+0) од.;

вертольотів – 269 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од.;

крилатих ракет - 723 (+0) од.;

кораблів/катерів - 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од.;

спеціальної техніки – 181 (+0) од.

Дані уточнюються.