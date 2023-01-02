Укренерго: Ситуація в енергосистемі контрольована
Незважаючи на пошкодження, спричинені російською атакою на енергетичну інфраструктуру в ніч на 2 січня, ситуація в енергосистемі повністю контролюється. Про це повідомила прес-служба Укренерго.
Внаслідок атаки є пошкодження, зазначив оператор. Водночас на 11.00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контролюється.
В областях увечері застосовують планові відключення для запобігання виникненню додаткових аварій. Це необхідно через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями в магістральних мережах в результаті 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога. В області доведено ліміти споживання на вечірній період.
Внаслідок нічної атаки ускладнилася ситуація з електропостачанням, у зв'язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже продовжуються.