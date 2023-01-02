Укренерго: Ситуація в енергосистемі контрольована

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Незважаючи на пошкодження, спричинені російською атакою на енергетичну інфраструктуру в ніч на 2 січня, ситуація в енергосистемі повністю контролюється. Про це повідомила прес-служба Укренерго.

Внаслідок атаки є пошкодження, зазначив оператор. Водночас на 11.00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контролюється.

В областях увечері застосовують планові відключення для запобігання виникненню додаткових аварій. Це необхідно через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями в магістральних мережах в результаті 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога. В області доведено ліміти споживання на вечірній період.

Внаслідок нічної атаки ускладнилася ситуація з електропостачанням, у зв'язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже продовжуються.